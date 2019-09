CSU fordert Pflegekonzept

Bereits Anfang August haben die Freien Wähler einen Antrag mit dem Thema "Medizinische Versorgung in der Gemeinde Adelsdorf" gestellt. Dem Antrag zufolge soll ein Ärzte-Konzept in Auftrag gegeben und geprüft werden, ob mittelfristig ein Ärztehaus realisiert werden kann. Dieser Antrag wird nun in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 25. September, behandelt.

Wie nun Uwe Pöschl für die Fraktion CSU und Bürgerblock/Junge Bürger mitteilt, befürworte man zwar diesen Vorschlag, aber er gehe nicht weit genug, weil die Bereiche Versorgung und Pflege nicht berücksichtigt seien. Deswegen stellt Pöschls Fraktion nun einen eigenen Antrag und bittet um dessen Behandlung in der Sitzung am Mittwoch. "Der Anstieg der Bevölkerungszahl in unserer Gemeinde einerseits und die sich verändernde Bevölkerungsstruktur andererseits zwingen uns, die soziale Infrastruktur für die Zukunft entsprechend anzupassen", schreibt Pöschl.

Auch an die Betreuung denken

Unter anderem sollte es ein Ziel sein, ein mögliches Ärztehaus mit einer Apotheke und Therapeuten zu kombinieren. Insbesondere die Betreuung von älteren Menschen und der damit verbundene Anstieg des Bedarfes an Kurzzeitpflegeplätzen, in der ambulanten und auch stationären Pflege müsse die Gemeinde in der Planung berücksichtigen. Alternative Wohnformen seien als weitere Optionen zu Pflegeheimen ebenfalls zu prüfen. Mögliche Standorte und die Aufnahme in den Flächennutzungsplan seien zu prüfen und in die Planung aufzunehmen. red