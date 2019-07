CSU fordert Klimaschutz konkret

"An die eigene Nase fassen" überschreibt die CSU einen Antrag an den Stadtrat. Der Fraktion geht es um den Klimaschutz und konkret um die "Umsetzung konkreter Maßnahmen zu Umwelt- und Naturschutz und zur besseren Kommunikation der Stadtratsarbeit in diesem Bereich".

Zum einen soll die städtische Plakatierungsverordnung geändert werden. Und zwar dahingehend, dass eine Nutzung der so genannten "Hohlkammerplakate" nicht mehr zulässig ist. Stattdessen sollen Papier-Plakate (zum Kleistern) oder Plakate aus stabilem, umweltfreundlichem Allwetterkarton genommen werden.

Des Weiteren ist man der Ansicht, dass Stadträte auf eigenen Wunsch auf die postalische Übersendung von Sitzungsunterlagen künftig verzichten können. Das setze eine Änderung der Geschäftsordnung voraus. Dritter Wunsch: Das Bürgerinformationssystem der Stadt soll mit den gleichen Sitzungsunterlagen wie das Ratsinformationssystem bestückt werden, soweit es sich um öffentliche Sitzungen handelt. Hier könne die Nachverfolgung der Stadtratsarbeit, gerade was den Klima- und Umweltschutz angeht, wesentlich verbessert werden, meinen die Antragsteller.

Wichtig ist nach Meinung der CSU, dass der Stadtrat deutlich differenziert zwischen bloßer Symbolpolitik und konkreten Maßnahmen, die Stadt oder Stadtrat zum Umwelt- und Klimaschutz leisten können. bp