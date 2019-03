CSU fordert Einstellung der Stadtzeitung

In einem Antrag der Erlanger CSU-Stadtratsfraktion fordern Jörg Volleth und Birgitt Aßmus Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) auf, die Stadtzeitung "Rathausplatz 1" sofort einzustellen. Dies sei die logische Konsequenz aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs zu kommunalen Stadtzeitungen, so Jörg Volleth in einer Pressemitteilung der CSU.

Der Bundesgerichtshof hatte sich in einem Urteil im Dezember 2018 zu den Inhalten und Aufmachungen von kommunalen Stadtzeitungen geäußert (Urteil vom 20. Dezember 2018 - I ZR 112/17). Sie dürfen zum einen keine Konkurrenz zur Lokalpresse sein und vor allem kein Medium zur einseitigen Darstellung der Politik des Oberbürgermeisters.

Kritik an den Inhalten

"Die von Ihnen ins Leben gerufene Stadtzeitung ,Rathausplatz 1‘ entspricht diesen Kriterien nicht. Hier findet definitiv nahezu ausschließlich eine presseähnliche Berichterstattung im Sinne des Oberbürgermeisters und seiner ,Ampelmehrheit‘ statt", schreiben Volleth und Aßmus an SPD-OB Janik. red