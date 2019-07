CSU feilt in Augsfeld an ihrer Parteireform

Auf Vorschlag des Parteivorsitzenden Markus Söder hat die CSU beschlossen, eine Kommission einzusetzen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten Vorschläge zur Reform der Partei erarbeiten soll, um die CSU weiblicher und moderner aufzustellen und für junge Menschen attraktiver zu machen.

Aus dem Landkreis Haßberge wurde der hiesige CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Steffen Vogel in das Gremium berufen, wie er selbst mitteilte. Bei der letzten Sitzung in der Landesleitung in München wurde breit diskutiert, dass das Bild der CSU in der Öffentlichkeit zumeist von den Personen vor Ort und deren Engagement geprägt wird, weshalb beschlossen wurde, eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen, die sich vornehmlich mit der Aufgabe befassen soll, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Aktivitäten der CSU-Basis verstärkt werden können.

Steffen Vogel sieht es nach eigenen Angaben als schöne Anerkennung, dass ihm die Leitung der Arbeitsgruppe "Starke Ortsverbände - starke CSU" von Partei-Generalsekretär Markus Blume übertragen wurde. Vogel ist es zudem gelungen, die Klausurtagung der gesamten Partei-Reformkommission in den Kreis Haßberge zu holen. Unter Leitung von Generalsekretär Markus Blume tagen den Angaben zufolge über 30 Kommissionsmitglieder am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag in Augsfeld im Hotel Goger, um weitere Vorschläge zur künftigen Ausrichtung der Partei und ihrer Arbeit zu diskutieren. red