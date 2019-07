CSU feiert Sommerfest

Ortsvorsitzender Steffen Hörtler begrüßte viele Gäste beim CSU Sommerfest am Stadtstrand in Bad Kissingen unter der Ludwigsbrücke, insbesondere die Europa-Kandidatin Monika Vorndran und den CSU-Ehrenvorsitzenden der Stadt Bad Kissingen, Alfred Wacker, neben zahlreichen anderen Mandatsträgern. Thema seiner kurzen Ansprache war auch das Postengeschacher in Brüssel, das viele CSU-Wähler verärgert habe. Die Wähler fragten sich, warum sie überhaupt zur Wahl gegangen seien, wenn ihr Votum von der Politik nicht akzeptiert wird. Steffen Hörtler befürchtet, dass dies zu einer weiteren Entfremdung der Wähler zu den Entscheidungen in Brüssel und zu einer Wahlverdrossenheit führen wird. red