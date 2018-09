CSU feiert Sommerfest

Traditionell fand das gemeinsame CSU-Sommerfest der CSU-Ortsverbände der großen Kreisstadt dieses Mal im Ortsteil Kleinbrach statt. In der Schmankerlstube konnte Steffen Hörtler 60 Gäste begrüßen, natürlich auch Mandatsträger, wie Bezirksrätin Karin Renner, Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner, den ehemaligen Staatssekretär Eduard Lindner, Ehrenvorsitzenden Alfred Wacker und viele Mandatsträger.

Sandro Kirchner sprach in seinen Grußworten, insbesondere den Wunsch der CSU an, dass der Solidarbeitrag, der jetzt 28 Jahre von den Bürgern bezahlt wurde, bei vollen Staatskassen und weiterhin prudelnden Steuereinnahmen ersatzlos gestrichen werde und zog eine positive Bilanz über das, was in den fünf Jahren, seit er CSU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Bad Kissingen ist, an Investitionen in die große Kreisstadt und den Landkreis Bad Kissingen geflossen sei.

Karin Renner berichtet über die Aktivitäten des Bezirks in den Einrichtungen im Landkreis Bad Kissingen, insbesondere auch über den derzeitigen Ausbau von Schloss Aschach.

Der Ortsvorsitzende des Ortsverbandes Hausen Kissingen Wolfgang Lutz lud die Teilnehmer schließlich zum regelmäßig stattfindenden Stammtisch alle 14 Tage in der Schmankerlstube in Kleinbrach ein und berichtete von einer sehr regelmäßig großen Resonanz auf diesen Stammtisch. Für die Bewirtung des Sommerfestes sorgte die Schmankerlstube. red