CSU-Familienabend wird verschoben

Der für Samstag, 16. März, vorgesehene Familienabend für alle Mitglieder, Freunde und Gönner des CSU-Ortsverbandes Welitsch musste auf Samstag, 13. April, 19 Uhr, verlegt werden. Der traditionelle Preisschafkopf findet am Samstag, 30. Juni, 14 Uhr, statt. Zu beiden Veranstaltungen trifft man sich in der Gastwirtschaft "Konrad" in Welitsch. Um Beachtung der neuen Termine wird gebeten. red