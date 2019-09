CSU fährt nach Oberfranken

"Mit Volldampf durch Oberfranken" heißt das Motto bei der CSU Knetzgau am Sonntag, 22. September. Der Ortsverband plant einen Tages-ausflug. Er führt nach Neuenmarkt ins Dampflokmuseum, das im Rahmen einer Führung erkundet wird. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es mit dem Bus durch die Fränkische Schweiz weiter nach Pottenstein, wo verschiedene Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter geboten sind. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Rathaus; die Rückkehr ist nach einer abschließenden Unterwegseinkehr für 19.30 Uhr geplant. Wer an dieser Fahrt teilnehmen möchte, kann sich bei Mark Zehe, Telefonnummer 09527/952906, melden. red