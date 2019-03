CSU engagiert sich aktiv

Der CSU-Ortsverband Gundelsdorf bringt sich aktiv in das örtliche Geschehen ein und nimmt insgesamt eine positive Entwicklung. Dies gab Ortsvorsitzender Ludwig Gerber anlässlich der Jahreshauptversammlung des Verbandes im Gasthaus "Bischofshof" bekannt. Bei den anstehenden Wahlen wurden Ludwig Gerber, Kassier Adam Schmidt und der gesamte Vorstand nach erteilter Entlastung einstimmig für zwei weitere Jahre, bis 2021, bestätigt. Die Mitglieder brachten einige örtliche Punkte vor. Kritisiert wurde unter anderem zu schnelles Fahren in Wohngebieten und der Zustand der ein oder anderen Straße im Ortsgebiet Gundelsdorf. In dem Zusammenhang lud Ludwig Gerber die CSU-Stadtratsfraktion zu einer Ortsbegehung Anfang April ein.

CSU-Stadtverbandsvorsitzende Angela Hofmann bedankte sich bei den Mitgliedern für ihre Verbundenheit und die Unterstützung bei der Landtagswahl im Oktober 2018. Sie rief angesichts der weltweiten Bedrohungen dazu auf, sich für ein geeintes Europa stark zu machen.

Wohnung und Straßen

Was die Stadtpolitik anbelangt, bezeichnete sie Wohnungs- und Straßenbau als die notwendigsten Themen der kommenden Jahre. Anstrengungen müssten unternommen werden, um die Jugend in Kronach zu halten. Neben schulischen und beruflichen Bildungsangeboten gehöre dazu ein ansprechendes Feierabend- und Freizeitangebot. hs