CSU ehrt treue Mitglieder

Traditionell feierte der CSU-Ortsverband sein Sommerfest im herrlichen Ambiente der Ellner Mühle. Ortsvorsitzender Hans-Josef Stich freute sich, dass neben vielen Mitgliedern und Freunden auch Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner und Bürgermeister Jürgen Kohmann das Sommerfest besuchten. Jürgen Baumgärtner ging in seinem Grußwort auf die momentan nicht einfache politische Situation ein. Er freute sich, dass die CSU bei der Europawahl den Abwärtstrend stoppen konnte, machte aber auch deutlich, dass noch viel harte Arbeit vor der Partei liege, um wieder zu alter Stärke zurückzukehren. Ortsvorsitzender Stich freute sich ebenfalls über das Ergebnis in Bad Staffelstein, bei dem die CSU 51,7 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt. Er bedankte sich für das Vertrauen der Bürger und bei den Mitgliedern, die sich aktiv in den Wahlkampf eingebracht haben. Man könne stolz sein, dass Monika Hohlmeier es wieder in das europäische Parlament geschafft habe, so Hans-Josef Stich. B evor es zum gemütlichen Teil überging, ehrten Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner, Bürgermeister Jürgen Kohmann und Ortsvorsitzender Hans-Josef Stich noch verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zur CSU. Geehrt wurden Bernd Neunteufel (15 Jahre Mitgliedschaft), Holger Gunzelmann, Matthias Geuß (beide zehn Jahre) und Heidi Bieber (30). red