CSU ehrt Rudolf Hafner

Bürgermeister Robert Bosch steht weiterhin an der Spitze des CSU-Ortsverbandes Mainleus. Bosch bekam bei der Hauptversammlung einen einstimmigen Vertrauensbeweis, dabei wurde auch seine bisherige Amtszeit besonders gewürdigt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft zur CSU wurde Rudolf Hafner geehrt. FU-Kreisvorsitzende Brigitte Soziaghi würdigte die Leistungen Hafners als langjähriges Mitglied des Marktgemeinderats und des Kreistags.

Robert Bosch ging zunächst auf die gesellschaftlichen Aktivitäten des Ortsverbands ein und berichtete dann über die gegenwärtig laufenden Baumaßnahmen. Hier erwähnte er das riesige Projekt "Spinnstube", den allgemeinen Wohnungsbau, die Straßenbaumaßnahmen und den Breitbandausbau. Allein 14 Millionen Euro will der Markt Mainleus Bosch zufolge in den nächsten vier Jahren in die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung investieren.

Den Kassenbericht trug Hans-Joachim Ködel vor.

Bei den Neuwahlen blieb nahezu alles beim Alten. Dem Ortsvorsitzenden Robert Bosch wurden mit Norbert Erhardt, Siegfried Escher und Sebastian Türk weitere Stellvertreter einstimmig an die Seite gestellt.

Die weiteren Ergebnisse: Schatzmeister Hans-Joachim Ködel; Schriftführer Jürgen Herold; Beisitzer Ehrenfried Balzar, Siegfried Fröba, Richard Lehmeier, Klaus Ramming und Manfred Stark; Kassenprüfer Adelheid Ramming und Stefan Härtlein.

Brigitte Soziaghi würdigte die engagierte Arbeit von Robert Bosch und sprach von einer sehr guten Entwicklung des Marktes Mainleus. Sie wies auf die Europawahl hin und bezeichnete den Spitzenkandidat der CSU, Manfred Weber, als einen sehr sympathischen Europapolitiker.

Mit Nicole Kaiser kommt für die CSU eine Kandidatin für die Europawahl aus dem Ortsteil Appenberg. Werner Reißaus