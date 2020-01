CSU ehrt Berthold Klauer

Aufgrund seiner langjährigen und besonderen Verdienste ernannte der CSU-Ortsverband Sand Berthold Klauer zu seinem ersten Ehrenmitglied. Anlässlich seines 80. Geburtstages überreichte die Vorstandschaft des Ortsverbandes die Ernennungsurkunde, wie die Sander CSU mitteilte.

Berthold Klauer war im Jahre 1969 Mitbegründer des Ortsverbandes. Seit dieser Zeit hat sich Berthold Klauer stets für den Ortsverband eingesetzt. Im Jahr 1991 übernahm Berthold Klauer die Verantwortung für die Kassengeschäfte und führte die Kasse bis zum Jahr 2019, also 28 Jahre, vorbildlich, wie es hieß.

1972 wurde Berthold Klauer mit großem Vertrauen in den Gemeinderat gewählt und gehörte diesem Gremium 24 Jahre an. Als Korbmachersohn, Mitglied bei der KAB, im Blasorchester und als Verantwortlicher in der Pfarrei Sankt Nikolaus hatte er stets sein Ohr beim Bürger und brachte sein ganzes Wissen mit ein, wie der Vorsitzende Gerhard Zösch bei der Auszeichnung betonte. red