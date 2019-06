Die CSU in der Stadt Ebern will die Weichen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr stellen. Dazu findet eine Stadtversammlung der beiden Ortsverbände Ebern und Jesserndorf am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Gasthof "Frankenstuben" in Ebern statt. Dabei soll der Bürgermeisterkandidat nominiert werden. Das ist, wie schon mehrfach berichtet wurde, der Eberner CSU-Ortsvorsitzende Sebastian Ott. Er würde dann im März 2020 gegen den amtierenden Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) antreten. ks