CSU Dormitz spricht von demokratischem Verwirrspiel

Im Rahmen der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Dormitz standen turnusmäßige Wahlen an. Unter Leitung von Kreisvorstandsmitglied Martin Walz und Kreisrat Gerhard Schmitt wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt.

Zum Ortsvorsitzenden wurde einstimmig Christoph Schmitt wiedergewählt. Seine beiden Stellvertreter bleiben die Gemeinderäte Marianne Mirsberger und Hubert Schmitt. Auch Josef Vollmann wird in bewährter Weise die Kassenführung erledigen und Erich Scharf als Schriftführer tätig sein.

Der Weg zum Bürgerbegehren

In seinem Jahresbericht zeigte Ortsvorsitzender Christoph Schmitt nochmals die besonderen Aktionen des Vorjahres auf. Höhepunkt in der Berichtszeit war das "Stärkeantrinken" mit rund 140 Besuchern am Dreikönigstag. Die Dormitzer Bevölkerung wurde dabei über die Vorgänge zur Gemeinderatsentscheidung für einen berufsmäßigen Bürgermeister für Dormitz unterrichtet. Dieser Diskussionsabend führte zum Bürgerbegehren "Pro Ehrenamt - für einen ehrenamtlichen Bürgermeister", das von über 500 Wahlberechtigten mit ihrer Unterschrift unterstützt wurde. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 2. April die Zulassung des Bürgerbegehrens zum Bürgerentscheid beschlossen. Allerdings sei der Antrag für einen Bürgerentscheid nicht mit den offiziellen Sitzungsunterlagen verteilt, sondern erst nach Aufforderung von CSU-Gemeinderätin Marianne Mirsberger nachgereicht worden. Auch der zu einer früheren Sitzung eingereichte Haushaltsantrag der CSU für 2019 sei ebenfalls nur als Tischvorlage verteilt worden.

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sieht grundsätzlich bis zu einer Grenze von 5000 Einwohnern einen ehrenamtlichen Bürgermeister vor. "Woher erklärt sich ein derart überdurchschnittlicher Arbeitsbedarf für einen Bürgermeister einer Gemeinde von knapp 2100 Einwohnern, der aufgrund der Organisation in einer Verwaltungsgemeinschaft nicht einmal die Personalführung der gemeindlichen Verwaltung inne hat?", fragte Christoph Schmitt. Er erinnerte daran, dass von den 18 Gemeinden im Landkreis Forchheim mit weniger als 3000 Einwohnern derzeit nur zwei hauptamtliche Bürgermeister beschäftigen würden.

Der weitere Sitzungsverlauf zum Bürgerentscheid und einem ebenfalls beantragten Ratsbegehren löste laut Pressemitteilung der CSU bei den zahlreich anwesenden Bürgern großteils Kopfschütteln bis hin zu Gelächter aus. Die Ratsmehrheit von FW und ÜWB hatte zunächst die im November 2018 beschlossene Satzung für einen berufsmäßigen Bürgermeister wiederum bestätigt, um dann auch noch ein Ratsbegehren dafür zu beantragen. Aus einer klaren Ja-Nein-Frage auf einem Wahlzettel mache man somit ein "demokratisches Verwirrspiel" von zwei nebeneinander stehenden Fragen und einer zusätzlichen Stichfrage darunter.

Mit der Europawahl

Dem von der CSU geforderten Wahltermin gemeinsam mit den Europawahlen sei im Gemeinderat ebenso wie von der Regierung Oberfrankens zugestimmt worden.

Dem Bericht des Ortsvorsitzenden schloss sich ein Diskussionsabend zu den Themen Mehrkosten von mehr als 300 000 Euro pro Wahlperiode für einen berufsmäßigen Bürgermeister, deutliche Erhöhung der Beiträge für die Mittagsbetreuung und Baumaßnahme "Neuer Kindergarten" an. red