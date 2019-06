Die CSU Kulmbach und Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner laden am Donnerstag, 4. Juli, zu einem Bürgerdialog mit MdB Andrea Lindholz, Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat, von 17 bis 18.30 Uhr in der Gaststätte Geuther, Blaicher Straße 52 in Kulmbach, ein. Mit den Bürgern möchten sie über das Thema "Asyl und Migration" debattieren. red