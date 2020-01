CSU bittet zum Spanferkelessen

Der CSU-Ortsverband Theres lädt seine Mitglieder und die interessierte Bevölkerung zum Spanferkelessen für Freitag, 24. Januar, ab 18.30 Uhr ins Nebenzimmer der Gaststätte "Bei Willi" ein. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich bei Schriftführer Sven Ganzinger unter der Rufnummer 0151/56359268 oder per E-Mail unter sven.ganzinger@icloud.com melden. red