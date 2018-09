CSU besucht Brennerei

Der CSU-Ortsverband Wartmannsroth organisiert am Sonntag, 9. September, einen Unternehmensbesuch bei der Landbrennerei Kleinhenz sowie der Metzgerei Häusler. Die Teilnehmer können sich im Anschluss an die Betriebsbesichtigungen mit Landtagsabgeordnetem Sandro Kirchner, Bezirksrätin Karin Renner, Landrat Thomas Bold sowie Landtagslistenkandidat Steffen Hörtler austauschen. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Landbrennerei Kleinhenz, Hauptstraße 24, Wartmannsroth. sek