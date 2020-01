CSU besucht alle Ortsteile

Die Kandidaten der CSU Mainleus stellen sich an folgenden Tagen in den Ortsteilen vor: Mittwoch, 5. Februar, Motschenbach, Sportheim; Donnerstag, 6. Februar, Buchau, Gaststätte "Zum Paul"; Montag, 10. Februar, Gundersreuth Gaststätte Schröder; Dienstag, 11. Februar, Schimmendorf, Gaststätte Herold; Donnerstag, 13. Februar, Danndorf, FSV-Sportheim; Montag, 17. Februar, Schmeilsdorf, Feuerwehrhaus, Am Gänsgries 1A; Dienstag, 18. Februar, Wernstein, Feuerwehrhaus; Mittwoch, 19. Februar, Willmersreuth, Gaststätte "Zur Linde"; Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr, Frühschoppen im Feuerwehrhaus Wüstenbuchau; Dienstag, 3. März, Schwarzach, Gaststätte "Oberer Wirt", Alte Straße 15; Mittwoch, 4. März, Veitlahm, "Eselscheune", Hainbuchen 7; Sonntag, 8. März, 10.30 Uhr, Frühschoppen in Proß, IG-Haus; Dienstag, 10. März, Mainleus, "Fränkischer Hof", Hauptstraße 32; Mittwoch, 11. März, Rothwind, Gasthof Vonbrunn. Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Versammlungen um 19.30 Uhr. red