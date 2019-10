Der CSU-Stadtverband beschäftigt sich am Dienstag, 29. Oktober, um 19 Uhr in der Cafeteria des Meraniabades mit der Neugestaltung und Erweiterung des Hallenbades. Redner sind Hans-Josef Stich, Obermain-Therme, Hans Fritzmann von der DLRG Lichtenfels sowie der Archtitekt Winfried Lebok. Es schließt sich eine Diskussionsrunde mit dem Bürgermeisterkandidaten an. red