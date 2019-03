CSU bereitet sich auf Gemeinderatswahlen vor

Die CSU-Fraktion im Küpser Marktgemeinderat komme auf einen Frauenanteil von 50 Prozent, so sollte es immer sein, lobte der Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn den CSU-Ortsverband Küps mit Vorsitzendem Thorsten Stalph bei der Hauptversammlung. "Wir brauchen eine attraktive Liste, damit wir stark aus den Kommunalwahlen 2020 hervorgehen und die Politik von Landrat Klaus Löffler stützen und fortführen können."

Löffler sorge dafür, dass sich endlich wieder etwas bewege. Beispielhaft nannte Korn die Schülerbeförderung, den öffentlichen Personennahverkehr, die ärztliche Versorgung und - allem voran - die Entwicklung des Landkreises zur Hochschulregion. Ein besonderes Anliegen war Korn die Europawahl. "Mit Manfred Weber haben wir einen außergewöhnlich kompetenten und glaubwürdigen Kandidaten, der die einmalige Chance mitbringt, dass wir einen Bayern als Präsident der europäischen Kommission bekommen."

Bei seinem Jahresrückblick konnte Stalph auf ein engagiertes Jahresprogramm des 80 Mitglieder starken Ortsverbandes verweisen. Als Höhepunkte nannte er die Familien-Fronleichnamswanderung nach Tiefenklein und die Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Schloss Guteneck.

Die Unterstützung von MdL Jürgen Baumgärtner bei der Landtagswahl sei die große politische Herausforderung des abgelaufenen Jahres gewesen. "Unsere Aufgabe ist es jetzt, wieder eine attraktive Liste für die Gemeinderatswahlen aufzustellen und die sehr erfolgreiche Arbeit der Fraktion unter Leitung von Ursula Eberle-Berlips fortzuführen."

Bürgermeister Bernd Rebhan blickte auf zwei Jahre Amtszeit zurück. Die Themenvielfalt sei enorm, aber man habe schon so viel gemeinsam anstoßen, fortsetzen oder umsetzen können. Die Denkmalschutzmaßnahmen, die Dorferneuerungen in Theisenort und Burkersdorf, der Neubau der Schule und der Turnhalle, der Ausbau der Breitbandversorgung, der Hochwasserschutz für Küps sowie für Au und Johannisthal, die Gründung der Bürgerstiftung und des Ehrenamtspreises: Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, so der Bürgermeister. Rebhan: "Künftig werden wir Küps so ausbauen, dass es den Leuten dort gefällt. Die Kernortbelebung ist mein zentrales Anliegen, ein Ja für Baulückenschluss, aber ein Nein zu neuen Wohngebieten."

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender bleibt Thorsten Stalph, Stellvertreter sind Ursula Eberle-Berlips, Manfred Pauli und Hans Rebhan. Schatzmeisterin bleibt Margitta Wittig. Zum Schriftführer wurde Rudolf Pfadenhauer wiedergewählt.

Beisitzer sind Bernd Rebhan, Christina Härtlein, Beate Renner, Michael Engelhardt, Reinhold Hopf, Ulrike Pfadenhauer, Wolfgang Reuter und Ursula Wedel. Kraft Amtes gehört die JU-Vorsitzende Theresa Treusch ebenfalls dem Vorstand an. Kassenprüfer sind Georg Kreul und Matthias Rebhan. In die Kreisversammlung werden Bernd Rebhan, Hans Rebhan, Thorsten Stalph, Ursula Eberle-Berlips, Manfred Pauli, Margitta Wittig, Christina Härtlein und Rudolf Pfadenhauer entsandt. eb