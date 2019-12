CSU belohnt Mitgliedertreue

Bei einem Glühweinabend ehrte der CSU-Ortsverband Ebelsbach im Gasthaus Zehendner in Gleisenau verdiente Mitglieder.

Zum neuen Ehrenmitglied wurde Edda Strauß ernannt. Sie war und ist in zahlreichen Vereinen aktiv, sorgte in der "Schwarzen Nacht" für tolle Beiträge und engagierte sich insbesondere in der Pfarrei und bei der Caritas. Im Kindergartenverein wurde sie "Mutter Edda" gerufen. Für ihre Verdienste wurde sie 2016 mit der Bürgermedaille Ebelsbach ausgezeichnet, zumal sie auch zwölf Jahre Gemeinderätin war. Edda Strauß war lange Jahre im CSU-Ortsvorstand tätig. Seit 35 Jahre hält sie der CSU die Treue.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Ewald Moser, Martin Fischer, Gertrud Träger; für 25 Jahre: Dorothee Bär und Dorothea Milewski. Weitere Ehrungen: Georg Engel für 35 Jahre, Wolfgang Trant, Herta Dietz und Werner Hoch für 45-jährige Mitgliedschaft und Therese Thoma für 50 Jahre. gg