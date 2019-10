CSU begrüßt 550. Mitglied

Der Aufschwung bei Bambergs stärkster politischer Kraft, der CSU, hält an: Unlängst konnte der CSU-Kreisvorsitzende und Kandidat der Christsozialen für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März 2020, Christian Lange, mit dem Gärtnermeister Christian Burgis von der Gärtnerei Burgis aus der Memmelsdorfer Straße das 550. Mitglied in den Reihen der Bamberger CSU willkommen heißen.

Der 27-jährige selbstständige Junggärtner hat sich dem CSU-Ortsverband Bamberg-Nord angeschlossen und möchte sich in der CSU gerne für die Interessen des Gärtnerstandes und den Erhalt der Bamberger Gärtnerei als wesentlichem Bestandteil des Welterbes einsetzen. "Dies kann meiner Meinung nach am Besten in der CSU geschehen", sagte Burgis.

Der CSU-Kreisgeschäftsführer Florian Müller hob hervor, dass die CSU mit dem Beitritt von Christian Burgis bereits die 31. Neuaufnahme in diesem Jahr verzeichnen könne. Unter den neu eingetretenen CSU-Mitgliedern befänden sich Vertreter aus der Wirtschaft, den Kirchen oder aus Bamberger Vereinen ebenso wie Schüler und Studenten. Unter ihnen seien auch weibliche und junge Neumitglieder. "Dieser erfreuliche Mitgliederzuwachs zeugt von der Aufbruchstimmung, welche die CSU in Bamberg seit dem Frühjahr erfasst hat. Wir gehen hoch motiviert in die bevorstehende Kommunalwahl und wollen mit unserem Kandidaten Christian Lange den Politik- und Generationenwechsel herbeiführen", sagte Müller. red