CSU befürchtet eine noch höhere Verkehrsbelastung in Kersbach

Der CSU-Ortsverband Kersbach führte seine Hauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstands, der Kreisdelegierten und der Ortsdelegierten zur Stadtversammlung durch.

Der Ortsvorsitzende Hauke Haack hob den Einsatz der CSU Kersbach bei der Wiedererlangung des Halbstundentaktes im Kersbacher S-Bahn-Verkehr hervor. Der Ortsverband habe auch die Veranstaltung zur städtebaulichen Entwicklung (Isek) zusammen mit den Vertretern örtlicher Vereine und Verbände durchgeführt, da dies seitens der Stadt unterblieben sei. Dadurch hätten eine Vielzahl Kersbacher Belange in den Isek-Prozess der Stadt mit aufgenommen werden können. Das wichtigste aller Themen, so der Vorsitzende, sei jedoch der baldige Baubeginn der lang geforderten Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ortsteil. Dieser müsse auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen. Hier sagte der Fraktionsvorsitzende Udo Schönfelder volle Unterstützung zu.

Die stellvertretende Vorsitzende Martina Hebendanz mahnte die lang ersehnte Schuleinweihung für die neue Kersbacher Grundschule an. Das Schulgebäude wurde zum Schuljahresbeginn 2017 in Betrieb genommen, der kirchliche Segen blieb bisher jedoch aus.

Ein leidiges Thema sei die hohe Verkehrsbelastung von Kersbach, sagte der stellvertretende Vorsitzende Reiner Freund. Durch die Kersbacher Straße rollen gemäß einer Verkehrszählung aus 2015 wochentags circa 6600 Fahrzeuge mit Schwerlastverkehr. Die täglichen Staus auf der Baiersdorfer Straße seien insbesondere dann unerträglich, wenn sich Unfälle auf der A 73 ereignen und folglich Kersbach als Bypass genutzt werde.

Aus Richtung Poxdorf wurden 3405, aus Richtung Baiersdorf 4750 Fahrzeuge gezählt. Seit der letzten Zählung sind allerdings vier Jahre vergangen und der Verkehr habe sicherlich nicht abgenommen.

Verschlimmern dürfte sich die Situation, wenn die geplante Umgehung von Neunkirchen am Brand fertiggestellt sein wird, befürchtet Reiner Freund. Es ergeben sich dann Abkürzungen von der A 9 (Schnaittach) in Richtung A 73 Forchheim-Süd (Ersparnis 23 km) oder von der A 9 in Richtung A 3 Höchstadt-Ost (Ersparnis zehn km).

Begrüßenswert sei die Erschließung und Bebauung der "Pointäcker Süd", aber dies erzeuge wiederum mehr täglichen Quellverkehr. Hier würde sich eine kleine Lösung anbieten, nämlich den bisherigen Flurbereinigungsweg nicht nur hälftig, sondern bis zum Bahnhof auszubauen. Es müsse aber grundsätzlich über eine Ortsumgehung von Kersbach nachgedacht werden.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Neue Ortsvorsitzende wurde Stadträtin Martina Hebendanz. Ihr zur Seite stehen die Stellvertreter Stadtrat Reiner Freund und Carina Schneider. Als Kassier wurde Silke Hofmann bestätigt, als Schriftführer fungiert weiter Tobias Hofmann. Beisitzer wurden Leni Preusch, Jane Maier, Doris Gradel, Dietmar Schneider, Gabor Geiger, Daniel Beyer-Hebendanz und Anton Eismann.

In die Kreisvertreterversammlung werden entsendet: Martina Hebendanz, Rosalinde Hofmann, Reiner Freund u. Hauke Haack. Als Vertreter in die Stadtversammlung wurden gewählt: Martina Hebendanz, Leni Preusch, Reiner Freund, Dietmar Schneider, Reinhard Hofmann, Hauke Haack, Gerhard Gradel.

Der Kassenbericht von Kassiererin Silke Hofmann hatte laut Pressemitteilung von einer soliden Finanzlage gezeugt. red