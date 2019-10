CSU: Bahnunterführungen sollen offen bleiben

Der viergleisige Bahnausbau ist wohl eine der einschneidendsten Infrastrukturprojekte in Bamberg in den nächsten Jahrzehnten. Die CSU-Ortsverbände Bamberg-Ost und Wunderburg-Gereuth nehmen dies zum Anlass, um sich in einem Punkt klar zu positionieren, nämlich in der Forderung, dass alle Bahnüberquerungen für alle Verkehrsteilnehmer geöffnet bleiben.

Trennung abgelehnt

"Wir lehnen im Süden Bambergs eine Trennung der Wunderburg vom Bamberger Osten ebenso ab wie eine Sperrung der Zollnerunterführung für Autos, wie sie die Grünen lautstark fordern. Die Zollnerstraße ist die direkte Verbindung von der Gartenstadt und dem nördlichen Osten Bambergs in die Innenstadt", erklären die beiden Ortsvorsitzenden und CSU-Stadtratskandidaten Gaby Seidl und Wolfgang Grubert.

Um ihrer politischen Forderung Nachdruck zu verleihen, haben die beiden Verbände damit begonnen, Unterschriften zu sammeln. Die Listen liegen ab sofort in verschiedenen Läden aus.

Mobile Infostände

In den kommenden Tagen werden die CSU-Vertreter zusätzlich mit mobilen Infoständen in den einzelnen Stadtteilen um Unterschriften für die Offenhaltung aller Bahnquerungen bitten.

Interessierte, die unterschreiben wollen, können sich aber auch per E-Mail unter der Adresse info@csu-bamberg.de an das CSU-Team wenden. red