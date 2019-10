CSU-Ausflug in die Oberpfalz

Der Herbstausflug des Ortsverbandes Gößweinstein der Christlich-Sozialen Union (CSU) findet am Samstag, 19. Oktober, statt. Dabei werden Ziele in der Oberpfalz angesteuert. Auf dem Programm stehen der Besuch der Zisterziensterinnenabtei mit der Stiftsbibliothek in Waldsassen, Besuch der Lebkuchen-Confiserie Rosner und der Besuch des Geo-Zentrums in Windischeschenbach. Nahe Gößweinstein wird zum Abschluss noch das Abendessen eingenommen. Anmeldungen nehmen Hans Heckel, Telefon 09194/8598, sowie Alexander Dauter, Telefon 09242/7259, bis Dienstag, 8. Oktober, entgegen. red