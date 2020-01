CSU Altenkunstadt stellt Kandidaten vor

Die CSU Altenkunstadt stellt ihre Kandidaten für die Bürgermeister- und Kommunalwahl vor. Aufakt ist am heutigen Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Preussla" in Altenkunstadt und am Sonntag, 12. Januar, um 10 Uhr in der Gastwirtschaft Heinkelmann in Maineck. Alle Bürger sind willkommen. red