CSU Adelsdorf dankt Hans Mönius

Hans Mönius ist neues Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der CSU Adelsdorf. Er wurde bei einem Ehrungsabend im SCA-Sportheim ausgezeichnet, die Laudatio hielt Bezirksrätin Ute Salzner.

Bereits vor der Ehrung erzählte Mönius im Gespräch mit unserer Zeitung ein bisschen aus seiner politischen Vergangenheit: "Am 26. April 1996 bin ich im Alter von 37 Jahren in die CSU eingetreten. Mein Motiv war es, als aktives Mitglied der CSU Adelsdorf den neugewählten Bürgermeister Armin Goß zu unterstützen."

Beckstein war zu Besuch

Gerne erinnert er sich an die Höhepunkte seiner Amtszeit: "Ein besonderer Moment war, als ich im Jahr 2007 das neu gestaltete Schlossgartenfest der CSU Adelsdorf organisieren und zusammen mit der Schaeffler-Bigband eröffnen durfte. Auch an das 50-jährige Gründungsfest unserer CSU im Jahre 2007 verbunden mit dem Besuch des damaligen Bayerischen Ministerpräsident Günther Beckstein (Schirmherr und Festredner) erinnere ich mich gerne. Über lange Zeit die Prunksitzung der CSU Adelsdorf organisiert und moderiert zu haben macht mich sehr stolz. Im Jahr 2007 organisierte ich zum ersten Mal eine mehrtägige Klausurtagung des CSU-Ortsvorstands zusammen mit den CSU-Gemeinderäten. Als damaliger Gemeinderat forderte ich gemeinsam mit Andreas Maier den ersten Strategieworkshop des Gemeinderates auf der Giechburg 2011, und wir haben diesen auch durchgesetzt. Später, im Jahr 2013, sammelte ich zusammen mit den Initiatoren des Bürgerentscheides innerhalb von sechs Tagen 1013 Unterschriften. So verhinderten wir, dass die Verwaltung ins Schloss umzieht."

Heute ist die CSU Adelsdorf einer der mitgliederstärksten Ortsverbände im Landkreis. Mit ihren sechs Gemeinderäten (plus einen Rat BB/JB) wirke sie aktiv bei der Gemeindegestaltung mit, stellt Mönius fest. Der Ortsverband stehe mit seinen vielen Aktionen und Aktivitäten an der Spitze innerhalb des Kreisverbandes. "Und wer weiß, was das Jahr 2020 an Veränderungen bringt?", orakelte er mit Blick auf die Kommunalwahl, bei der Uwe Pöschl für die CSU das Rathaus erobern soll. jb