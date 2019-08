Crystal in der Plastikdose

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Basteigasse ein 31-jähriger Mann auf. Da er sich mehr als auffällig verhielt und sich beim Anblick der Ordnungshüter hinter einem geparkten Auto verstecken wollte, nahmen die Polizisten ihn näher unter die Lupe. In einer kleinen Plastikdose in der Nähe fanden sie die gefährliche Droge Crystal. Der vermeintliche Besitzer leugnete vehement, diese zuvor entsorgt" zu haben. Wird er überführt, werden die Strafverfolgungsbehörden über die weitere Sanktion bestimmen. pol