Crowdfunding soll den Traum vom Schatten wahrmachen

Kinderturnen am Dienstagnachmittag in der TV/DJK Halle: Angekündigt sind Außentemperaturen von über 30 Grad. Die Halleninnentemperatur ist auf dem Siedepunkt. Unbarmherzig brennt die Sonne hinein. "Es fehlt eine Beschattungsanlage für die großen Oberlichter", stellt Vorstandsvorsitzende Heidrun Wahler fest. Doch nicht nur den Kindern ist es zu heiß, auch die Gymnastik-, Karate- und Kickboxabteilungen, um nur einige zu nennen, kommen in den Sommermonaten ohne Bewegung ins Schwitzen.

Doch woher das Geld nehmen, um die 8920 Euro teure Beschattungsanlage zu finanzieren? Crowdfunding heißt das Zauberwort, oder frei übersetzt: Viele schaffen mehr. Heidrun Wahler hat sich für den TV/DJK Vorstand an die Initiative "Heimat fördern" der Volks- und Raiffeisenbank Bad Kissingen gewandt. Ganz im Sinne der genossenschaftlichen Gründungsväter gibt es hier die Möglichkeit, gute Ideen für eine breite Öffentlichkeit zu realisieren. Das Projekt "TV/DJK Beschattungsanlage" befindet sich gerade in der zweiten Phase. "Als erstes mussten wir online 100 Fans finden, die unser Projekt gut finden", erklärt Wahler. Das war Anfang Juni geschafft.

Noch bis 31. August

Seitdem befindet sich das Projekt in der Finanzierungsphase, die bis 31. August geht. Für jede zehn Euro, die bis dahin gespendet werden, gibt die VR Bank zehn Euro dazu. "Optimal wäre es, wenn wir 446 Zehn-Euro-Spender mobilisieren könnten", sagt Wahler. Denn dann würde die Genossenschaftsbank die Hälfte der Anschaffung tragen. Bis jetzt sind erst rund 15 Prozent eingegangen auf dem Spendenkonto. "Wir haben nur noch rund 50 Tage Zeit unsere Unterstützer zu aktivieren", sorgt sich Heidrun Wahler.

Bei Katja Benner in der Geschäftsstelle des TV/DJK Hammelburg kann sich jeder, der nicht online spenden möchte, einen vorgedruckten Überweisungsträger abholen. Die Kontoinformationen gibt es aber auch auf der Heimat-fördern-Internetseite. "Wir glauben, dass wir es miteinander schaffen", hofft Sportwartin Annette Hannawacker.

Falls die Summe, die sich aus Spenden und Unterstützung durch die VR-Bank ergibt, nicht bis Ende August zusammenkommt, werden die Spenden zurücküberwiesen. Wenn der Traum von der Beschattungsanlage jedoch Wirklichkeit werden sollte, werden alle Spender zu Kaffee und Kuchen in die Sporthalle eingeladen.

Weitere Infos gibt es unter www.heimat-foerdern.de/beschattung-sporthalle. has