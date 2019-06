Cricket-Training in Forchheim

Der Kreisjugendring Forchheim bietet in Kooperation mit dem HC Forchheim ein Cricket-Training für Jugendliche ab 14 Jahren am Freitag, 7. Juni, von 16.30 bis 19 Uhr auf der Sportinsel in Forchheim an. Da es sich um ein offenes Angebot handelt, ist keine Anmeldung notwendig. Die Teilnahme am Schnuppertraining ist kostenlos. Das Cricket-Training ist Teil einer regelmäßigen Veranstaltung, die monatlich auf der Sportinsel stattfindet. Die weiteren Termine sind 5. Juli, 9. August, 27. September, jeweils von 16.30 bis 19 Uhr. red