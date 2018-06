Cricket auf der Sportinsel

Der Kreisjugendring Forchheim lädt in Kooperation mit dem Erlanger Cricket-Club Jungen und Mädchen im Alter von zwölf bis 18 Jahren zu einem Cricket-Schnuppertraining auf der Sportinsel ein. Cricket ist eine Mannschaftssportart, die schon bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann und hauptsächlich in den Ländern des Commonwealth gespielt wird. Das Schnuppertraining findet am Freitag, 29. Juni, von 16.30 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, für Getränke wird gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen sind unter der Telefon 09191/7388-0 zu erfragen. red