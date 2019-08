"Cremige Würstchen" am Strauch

Grundfeld — Helga Dressel ist seit Jahrzehnten weit über den Landkreis hinaus als "Tomatenfraa" bekannt. Ihr Rat ist gefragt, weshalb sie immer wieder ihre Gartentüre für interessierte Besucher öffnet, so auch am Sonntag, als Hunderte interessierte Gartenfreunde die etwa 150 verschiedenen Tomatensorten überwiegend als Topfkultur bewunderten.

Die Besucher kamen nicht nur aus dem Landkreis, sondern weit darüber hinaus. Die weiteste Anreise hatte sicher ein Hamburger Ehepaar, das eine Radtour im oberfränkischen Raum unternahm und aufgrund eines Berichts in einer überregionalen Zeitschrift den Weg nach Grundfeld fand.

Liebe zur Tomate währt seit 1965

Helga Dressels Liebe zur Tomate geht auf das Jahr 1965 zurück, als ihr Vater vom Familienurlaub in der Gegend um Meran eine Tomatensorte mit nach Hause nach Seubelsdorf brachte. Von da an war sie von diesem ursprünglich aus Mittel- und Südamerika stammenden Nachtschattengewächs so fasziniert, dass sie sich später immer mehr mit Tomaten befasste und die unterschiedlichsten Sorten kultivierte, die sich in der Fruchtform, Größe, Farbe sowie im Wuchs- und Reifetyp unterscheiden. Die Größe variiert von der kleinen Kirschtomate über die übliche Tomate bis zur großen Fleischtomate.

Neben den roten Tomaten konnten die Besucher auch gelbe, orange, rosa, grüne, braune und schwarze Tomaten in Augenschein nehmen, die unter anderem entlang der Hauswand, in einem überdachten Bereich oder in einem Gewächshaus zu finden waren. Selbst eine Pergola war neben Weinreben von Tomatenpflanzen umrahmt. Interessant waren auch die Namen der einzelnen Sorten.

Die etwas ungewöhnlichen schwarzen Sorten nennen sich beispielsweise Königin der Nacht, Indigo Rose, Bosque blue oder Orange Purple. Eine grüngelb gestreifte Tomate mit länglich ovaler Form trägt den Namen "Lucky Tiger". Zwei Schwestern aus Rödental begeisterten sich für eine Pflanze mit goldgelben, länglichen Früchten mit einer ausgeprägten Spitze am Ende, die den seltsamen Namen "Cream Sausage" trägt. Die "Tomatenfraa", leicht erkennbar an ihrem roten Hut, beantwortete den ganzen Tag über Fragen der Besucher.Tochter Claudia reichte zudem Bruschette und Ratatouille zum Probieren. Helga Dressel baut auch viele Gemüsesorten und Kräuter wie Auberginen, Zucchini, Kohlrabi, Bohnen, Fenchel, Chilisorten, Salbei, Rosmarin, Thymian und Szechuan-Pfeffer an, die überwiegend mit Tomaten in der Küche Verwendung finden.