Creidlitzer Karambol-Team startet mit Siegen

In Hin- und Rückrunde setzte sich die Dreibandmannschaft der Billardfreunde zweimal mit 6:0 gegen den SV Fürth-Poppenreuth II durch und kam so zu vier wichtigen Punkten im Kampf um die Meisterschaft.

Da Stammspieler Folker Koch im Urlaub ist, sprang Stelio Katsibardis für diesen als Ersatzspieler ein und spielte mit einem Generaldurchschnitt von 0,93 pro Aufnahme den höchsten Schnitt von allen Spielern. Sein Widersacher Thomas Haberbosch hatte nicht den Hauch einer Chance. Im Rückspiel hielt Katsibardis das Niveau zwar nicht, gewann aber erneut. Sascha Gabert erkämpfte sich im Hinspiel seinen Sieg gegen Bernd Rößler erst in der letzten Aufnahme. Im Rückspiel spielte Gabert genauso stark, doch Rößler machte im Nachstoß noch zwei entscheidende Punkte zum 22:20-Sieg.

Lutz Thiel rief seine gewohnte gute Leistung gegen Manfred Grimmeiß nicht ab, gewann aber zweimal klar gegen seinen Gegner Manfred Grimmeiß, der wenig auf die Platte bekam. So ist der Dreibandsport nun einmal. Entscheidend ist auch, was der Gegner an Stellungen hinterlässt. Ob diese verwertbar sind oder ob die Positionen überhaupt machbar sind.

So starten die Creidlitzer Billardspieler mit einer weißen Weste in die nächste Runde der diesjährigen Dreiband-Bezirksliga-Mannschaftsmeisterschaft.

Die Ergebnisse

Hinspiel BF Creidlitz - SV Fürth-Poppenreuth II: Gabert - Rößler 20:19 Punkte bei 50 Aufnahmen; Katsibardis - Haberbosch 30:4 Punkte/32 Aufnahmen; Thiel - Grimmeiß 14:3 Punkte/50 Aufnahmen

Rückspiel - BF Creidlitz - SV Fürth-Poppenreuth II: Gabert - Rößler 20:22 Punkte/50 Aufnahmen; Katsibardis - Haberbosch 12:7 Punkte/50 Aufnahmen; Thiel - Grimmeiß 17:12 Punkte/50 Aufnahmen kw