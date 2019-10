Creidlitz bekommt eine Obstwiese

Ein frisch aufgestellter hoher Zaun im Baugebiet am Hasenstein im Stadtteil Creidlitz hat vor einiger Zeit bei einigen Anwohnern für Aufregung gesorgt. Wie der stellvertretende Amtsleiter des Grünflächenamtes Coburg, Werner Pilz, mitteilte, waren die Vermutungen, welchem Zweck der Zaun diene, vor allem in sozialen Medien "ins Kraut geschossen".

Um Klarheit in die Sache zu bringen, bot das Grünflächenamt am vergangenen Montag ein Pressegespräch an, bei dem es um das Gebiet am Hasenstein, Ecke Lehengasse, ging. Die Grünfläche am Ortsrand von Hasenstein mit 5500 Quadratmetern sei an eine Privatperson verkauft worden, das Grünflächenamt der Stadt Coburg habe sich aber hier eine Grunddienstbarkeit eintragen lassen. Denn das Grünflächenamt wolle dort eine durch eine Hecke geschützte Obstwiese anlegen und diese auch entsprechend pflegen.

Die Büsche sollen im November an den Rand des Grundstücks gepflanzt werden. 17 Obstbäume werden auf den dann verbliebenen etwa 3000 Quadratmetern gepflanzt werden.

Schutz vor Wildverbiss

Laut Bebauungsplan ist dieses Grundstück als künftige Grünfläche festgeschrieben. Die junge Hecke werde anfangs noch umzäunt, dies diene dem Schutz vor Wildverbiss. Denn auch die Tiere des Waldes und Feldes wüssten ein zartes und frisches Grün zu schätzen. Die künftige Obstwiese soll nicht gedüngt werden, so könne sich ein vielfältiger Artenreichtum im Laufe der Zeit entwickeln. Der Zugang für die Landwirte, die ihre dort angrenzenden Felder bewirtschaften, werde nach wie vor gewährleistet sein.

Der Zaun sei nur am Anfang so hoch und soll später nur noch 1,50 Metern hoch sein. Grünflächenamtsmitarbeiter Hartmut Friedrich bereitete am Montag mit dem Pflug schon die Pflanzung vor.