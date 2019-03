"Crazy Kids" in Ampferbach zu Gast

Am Sonntag, 31. März, bietet der Altarraum in der Kirche in Ampferbach eine Bühne für die Nachwuchskünstler der "Ebrachtaler Heimatklänge Ampferbach" beim Kinder- und Jugendkonzert. Den Auftakt um 14.30 Uhr bilden die "Notenquäler Ampferbach-Lisberg", deren facettenreiches Programm Twist, Latin, Musical- und Filmmelodien sowie Polka umfasst. Alle jugendlichen und junggebliebenen Zuhörer sollten sich auch bei den "Musikzwergen" wiederfinden können, wenn unter anderem das aus Funk und Radio bekannte "All about that bass" von Meghan Trainor angestimmt wird. Weitere Solistinnen und Solisten aus den eigenen Reihen ergänzen die abwechslungsreiche Liedauswahl beispielsweise mit "My heart will go on", "Sound of Silence" oder "Crazy Kids". Einen süßen Konzertausklang gibt es anschließend bei Kaffee und Kuchen. Alle Infos noch einmal zum Nachlesen unter www.ebrachtaler-heimatklaenge.de. red