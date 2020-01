Die Bildungsregion Haßberge lädt zum "Crashkurs Social Media" ein.

Die Jugendlichen von heute sind immer öfter online und mit dem Smartphone auf Tour. Doch auf welchen Plattformen sind sie unterwegs? Welche Apps sind "in" und was ist online alles los? Am Donnerstag, 6. Februar, veranstaltet die Bildungsregion Landkreis Haßberge ab 18 Uhr für alle Interessierten, Eltern und Lehrer den "Crashkurs Social Media" im Schulzentrum in Haßfurt, wie das Landratsamt mitteilt.

Es gibt Einblicke in die neuesten Trends der sozialen Medien, und zwar aus erster Hand. Jugendliche stellen die angesagten und aktuellen sozialen Medien vor und zeigen, warum Snapchat, Instagram und Co. die beliebtesten Apps der 14- bis 20-Jährigen sind. Dazu erhalten Eltern und Lehrer Tipps zum Umgang mit diesen Medien von der Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann. Anschließend haben die Teilnehmer die Gelegenheit, selbst einen Blick online zu werfen. An verschiedenen Experteninseln zeigen Jugendliche verschiedene soziale Medien. Anmeldung (per E-Mail: bildungsregion@ hassberge.de) wird erbeten. red