Crashkurs in Mathematik

Die Hochschule bietet Studieninteressierten einen Intensivkurs Mathematik an. Ab Samstag, 4. Mai, findet an insgesamt vier Samstagen der Kurs auf dem Campus Friedrich Streib statt. Inhalte sind elementare Arithmetik und elementare Algebra, elementare Funktionen, Differentialrechnung, Integralrechnung sowie lineare Algebra. Die Anmeldung ist per E-Mail möglich unter studienberatung@hs-coburg.de. red