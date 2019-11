Crash ohne Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos am Sonntag in Forchheim ist ein Gesamtsachschaden von circa 10 000 Euro entstanden. Am Mittag fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Wohnmobil auf der Dechant-Reuder-Straße. An der Kreuzung zur Bammersdorfer Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Daimler-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. pol