Crash in der Kreuzung

Sachschaden in Höhe von etwa 19 000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz vor 15 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Pödeldorfer Straße ereignet hat. Ein 79-Jähriger befuhr mit seinem VW den Berliner Ring stadtauswärts und stieß in der Kreuzung mit dem Opel eines 81-Jährigen zusammen, der die Pödeldorfer Straße in Richtung Starkenfeldstraße befuhr. Der 79-Jährige musste ins Klinikum eingeliefert werden. Die Bamberger Polizei sucht unter Telefon 0951/9129-210 weitere Zeugen des Unfallhergangs. red