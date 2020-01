Bamberg vor 16 Stunden

Unfall

Crash in der Ausfahrt

Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro entstand bei einem Unfall am Samstagvormittag an der Autobahnausfahrt Bamberg-Süd. Um einem Kleintransporter das Einfahren in die Hauptfahrbahn zu erleichtern, wech...