Crash in den Morgenstunden

Gleich mehrere Fahrzeuge waren in einen Unfall am Montagmorgen auf der A 73 in Höhe Breitengüßbach verwickelt. Im dichten Berufsverkehr musste ein Audi-Fahrer seinen Pkw auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden erheblich abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Hyundai zu spät und fuhr in das Heck des Audi. Unmittelbar danach prallte noch ein 60-Jähriger mit seinem Opel in das Heck des Hyundai und die Mittelschutzplanke. Nur wenige Meter dahinter kam es fast zeitgleich zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger VW-Fahrer wegen zu geringen Sicherheitsabstands in das Heck eines vor ihm abbremsenden Kleintransporters fuhr. Bei den Auffahrunfällen wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt.