Ein missglückter Wendeversuch führte am Sonntagnachmittag in Lichtenfels zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5000 Euro. Gegen 15 Uhr versuchte ein 75-jähriger Golf-Fahrer, der die Alte Coburger Straße entlangfuhr, auf Höhe der Ludwigsstraße zu wenden, weil er sich verfahren hatte. Allerdings stand bereits der Opel Zafira eines 72-Jährigen hinter ihm, so dass es zum Zusammenstoß kam. pol