Zwei leicht verletzte Autofahrer und etwa 5000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles vom Freitagnachmittag in der Unteren Kellerstraße in Forchheim. Ein 18-jähriger Mazda-Fahrer wollte von der Adenauer-Allee nach links in die Untere Kellerstraße einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 20-jährige Mini-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.