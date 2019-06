Crash auf der Kreuzung

Zwei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden und ein sichergestellter Führerschein sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagabend in Neunkirchen am Brand. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Straße "Zu den Heuwiesen". In der Kreuzung zur Erlanger Straße prallte er mit dem von rechts kommenden Mercedes eines 19-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Autos auf ein weiteres in der Kreuzung befindliches Auto einer 22-jährigen Frau.

Sachschaden von 25 000 Euro

Zur Bergung sämtlicher Fahrzeuge war ein Abschleppdienst vor Ort. Die Straßenmeisterei band ausgelaufenes Motoröl ab.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim bei dem BMW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von fast einem Promille den Verdacht.

Daraufhin musste der Neunkirchener eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Während der 51-Jährige unverletzt blieb, erlitten die beiden anderen Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Sie mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 25 000 Euro. pol