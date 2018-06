Crash auf der Autobahn

red



Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 45 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der A 70. Aus bisher ungeklärter Ursache zog der Fahrer eines Ford Kombi, der bei Stadelhofen auf die Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg auffuhr, direkt auf den linken Fahrstreifen. Hier war jedoch eine BMW-Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, die dem Ford nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Crash, der so heftig war, dass der BMW noch gegen einen Sprinter, der ebenfalls gerade auf die Autobahn aufgefahren war, aber auf der rechten Fahrspur unterwegs war, geschleudert wurde. Die Fahrerin des BMW und der Unfallverursacher erlitten jeweils leichte Verletzungen.