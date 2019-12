Forchheim vor 16 Stunden

Crash an der Einmündung

5000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Dienstagmittag in Forchheim an der Einmündung Boschstraße/Äußere Nürnberger Straße entstanden. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr von der Boschstraße auf di...