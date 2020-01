Cranachs Grafik im Wandel

Für das Programmformat "Museum bewegt" lädt die Kunstsammlung der Veste Coburg am Donnerstag, 13. Februar, um 10 Uhr und am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr in die Cafeteria der Kunstsammlungen ein. Das druckgrafische Werk Lucas Cranachs des Älteren entstand größtenteils noch vor der Einführung der Reformation. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass ab der Mitte des 16. Jahrhunderts viele Holzschnitte neu aufgelegt wurden. Nach einem stärkenden gemeinsamen Frühstück in der Caféteria führt Michael Overdick durch die Sammlung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09561/87919 bei Thomas Höpp. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist deshalb erforderlich per E-Mail an t.hoepp@kunstsammlungen-coburg.de. red