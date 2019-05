Cowboytag im Erlebnispark

Kurz nach der Saisoneröffnung kündigt sich der erste große Thementag an: Am Sonntag, 5. Mai, findet im Erlebnispark Schloss Thurn der große Cowboytag statt. Alle Cowboys und Cowgirls sind eingeladen, sich bei verschiedenen Prüfungen in der Western Stadt als echter Wild-West-Held zu beweisen.

Für die musikalische Untermalung sorgt der Musiker Rick Allen mit seiner Westerngitarre, während die Line-Dance-Gruppe "Swinging Boots" zusammen mit allen großen und kleinen Besuchern das Tanzbein schwingt. Alle passend verkleideten Kinder (drei bis elf Jahre) mit mindestens drei Utensilien zahlen nur 50 Prozent des regulären Eintrittspreises. red