Cowboy, Batman und die Eintracht

Wenn ein Spieler von Eintracht Frankfurt eine Befreiungsaktion startet, um einen Cowboy aus den Händen von Batman zu befreien, dann ist man wohl in einen Kinderfasching geraten. Am Faschingsdienstag spielten sich solche und andere Szenen in der Halle des AC Lichtenfels ab.

Die meisten Kinderfaschings dauern am Faschingsdienstag von 13 bis 17 Uhr. Doch der Katholische Kindergarten Seubelsdorf geht einen Schritt weiter. Er feiert traditionell von 13.13 bis 17.17 Uhr. Und wie, denn eine Polonaise jagte die nächste Tanzeinlage, die Kinder hatten Zeit zum Toben, es gab Negerkusswettessen, eine große Kuchentheke und immer wieder den Kamellenwurf von der Bühne. Dann stürzten sich die Kinder auf die Süßigkeiten und das machte noch mehr gute Laune.

Tatsächlich hat man wohl auch auf Mallorca ein Auge auf den hiesigen Kinderfasching, denn der dortige "Bierkönig", eine Mischung aus Freiluft-Discothek und Bierzelt, sponserte für eine Tanzeinlage der Knirpse grüne Shirts, passend zu dem Faschingshit um Cordula Grün. Koordinierend dabei immer wieder Kindergartenleiterin Ines Heumann, die ordnend anleitete. "Sandra, hier spielt die Musik (...). Lea, man sieht dich nicht." Den Kindern sah man die Freude an, ihren Eltern oder Verwandten etwas bieten zu können. Der Applaus für sie war groß.

Und neben der Musik, die ein gut aufgelegter Chris Bauer mit seinem Keyboard spielte, kam auch der berühmteste Bass-Lauf der Rockgeschichte aus den Boxen. Klar, dass zu dem Bass von Queens "Under Pressure" ein Tanz besonders gelingt. Woran Kinder und Erwachsene eine besondere Freude hatten, war auch der Schauwert all der zu sehenden schrägen Kostüme.