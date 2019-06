Der Verband Haßberge-Tourismus weist auf eine besondere Veranstaltung hin. Das Countryfest findet am 12. und 13. Juli in Eichelsdorf (Stadt Hofheim) statt. Dafür verwandelt sich der Stadtteil von Hofheim in den Wilden Westen und bietet Musik für Country-Fans. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Volkheimer unter der Telefonnummer 09523/5033710 oder per E-Mail unter info@hassberge-tourismus.de. red